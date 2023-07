Cunhã-poranga do Garantido fica com seios à mostra após perder parte da indumentária; vídeo

Durante a evolução, Isabelle arrancou o top que cobria os seios após a vestimenta se soltar da indumentária. A item 09 do Garantido não poupou esforços e tentou cobrir os seios com os cabelos para dar continuidade a apresentação.

Manaus/AM - A Cunhã-Poranga do Garantido, Isabelle Nogueira, ficou com os seios à mostra após perder parte da indumentária, na madrugada deste sábado (01), durante a apresentação do Bumbá no 56º Festival de Parintins, no Amazonas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.