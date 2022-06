Corpo de L7, filho de Zé Roberto, chega a Manaus

L7 é conhecido pela extensa ficha criminal, que incluiu execuções de rivais e tráfico internacional de drogas. Ele também é um dos líderes da antiga Família do Norte (FDN), agora Cartel do Norte (CDN).

Manaus/AM - O corpo de Luciano da Silva Barbosa, de 32 anos, o L7, chegou no Instituto Médico Legal (IML) em Manaus na noite desta quinta-feira (23). Ele, que é filho do narcotraficante Zé Roberto da Compensa, foi morto a tiros e teve a cabeça decepada ao ter a casa invadida por 20 homens na comunidade Santa Maria, zona rural de Anamã, interior do Amazonas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.