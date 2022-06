L7 é decapitado e tem cabeça levada por 20 homens após execução no Amazonas

Além de Luciano, o padrasto também foi assassinado. Ele ainda tentou se jogar no rio para escapar, mas foi atingido várias vezes. Segundo a mãe de L7, o companheiro dela não tinha ligação com nenhuma facção.

Após o crime, os criminosos fizeram questão de cortar a cabeça do traficante da FDN e a levaram como prêmio. O corpo permanece na cena do crime e aguarda remoção.

