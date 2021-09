Filho de Zé Roberto da Compensa é preso em Manaus; Veja vídeo

Nesta quarta-feira (1), duas mortes foram registrados no bairro da Compensa. Na primeira um homem identificado apenas como Anderson, 25 anos, foi assassinado no beco Universal. Ja à noite, um catador de materiais recicláveis foi morto a tiros na rua Natal.

De acordo com informações iniciais, Luciano estava no Fórum Ministro Henock Reis quando foi preso. Não ha informações sobre o que ele estava fazendo no local.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.