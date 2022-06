Relembre os crimes do traficante L7, filho de Zé Roberto, degolado por 20 homens no Amazonas

A facção criminosa FDN foi fundada pelo pai do criminoso, o Zé Roberto, junto com outros narcotraficantes, João Branco e Gelson Carnaúba, que atualmente são ex-aliados.

De acordo com a Polícia Civil, Luciano foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido no dia 6 de novembro de 2015. Ele era um dos alvos da operação “La Muralla” deflagrada pela Polícia Federal para desarticular uma facção criminosa.

Já em 2016, Luciano foi preso no dia 16 se setembro, no campo de futebol do Centro Social Urbano localizado no bairro da Compensa, zona Oeste de Manaus.

Em 2013, o Polícia Civil do Amazonas registrou as prisões em flagrante de Luciano da Silva Barbosa, 24, e Matheus Pereira da Silva, 19, por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido respectivamente, da Lei nº 10.826/03), e Rodrigo de Abreu de Moraes, 29, em cumprimento de mandado de prisão preventiva.

L7 é conhecido pela extensa ficha criminal, que incluiu execuções de rivais e tráfico internacional de drogas. Ele também é um dos líderes da antiga Família do Norte (FDN), agora Cartel do Norte (CDN). Relembra alguns dos crimes.

