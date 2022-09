Bombeiros encontram corpo de 4ª vítima de acidente na ponte da BR-319

Manaus/AM - O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) confirmou nesta quinta-feira (29) o encontro do corpo da 4ª vítima do acidente na ponte sobre o rio Curuçá, na BR-319.

Trata-se de uma mulher de cerca de 25 anos, já reconhecida por familiares que estavam no local. O corpo foi removido para exames de necropsia no Instituto Médico Legal (IML).

Com a atualização, o total de vítimas fatais do acidente é 4 e há mais de 14 feridos. Três pessoas que morreram no acidente foram identificadas como o motorista Marcos Rodrigues Feitoza, 39, o cirurgião-dentista Rômulo Augusto de Morais, 36, e a ex-servidora da Prefeitura de Manaus Maria Viana Carneiro, 66.

Mergulhadores seguem realizando buscas por desaparecidos no local. A equipe de resgate também atua para içar os veículos que ficaram submersos após a ponte desabar.

Veículos estão presos sob placas de concreto dentro de rio após desabamento de ponte na BR-319

Vítima está presa em carro esmagado por caminhão na ponte que desabou na BR-319

Dentista está entre as vítimas mortas na queda da ponte na BR-319

Corpos de vítimas de desabamento da ponte na BR-319 chegam a Manaus

Vídeo mostra vítimas saindo do rio após ponte desabar na BR-319 no Amazonas

"Ouvi um estalo e a ponte caiu", diz sobrevivente do desabamento na BR-319

Após desabamento de ponte com mortos e feridos na BR-319, veículos serão atravessados de balsa

Três pessoas morrem em desabamento de ponte na BR-319

Cinco vítimas de desabamento de ponte na BR-319 chegam a hospital em Manaus

​Ponte afunda na BR-319 no Amazonas e motoristas temem acidente; vídeo

Vídeo: Ponte desaba e veículos caem em rio na BR-319 no Amazonas

Desabamento de ponte na BR-319 pode ter deixado mortos; Mergulhadores estão no local

Cratera surgiu no meio de ponte antes de desabar com veículos na BR-319; vídeos

Vídeos mostram feridos e desespero após ponte desabar sobre rio na BR-319

Crianças de 3 e 10 anos estão entre feridos em desabamento de ponte na BR-319

Vídeos mostram feridos e desespero após ponte desabar sobre rio na BR-319

Comboio do IML, Samu e Bombeiros seguem para BR-319 após desabamento de ponte