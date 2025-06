3 em cada 10 pessoas dos grupos prioritários tomaram a vacina contra a gripe em São Paulo

Na cidade de São Paulo, a vacina está disponível nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e AMAs/UBSs Integradas. As UBSs funcionam de segunda a sexta, das 7h às 19h. As unidades integradas com AMAs também abrem aos sábados, no mesmo horário. Basta levar um documento com foto e a carteirinha de vacinação, se tiver.

De acordo com o boletim InfoGripe, da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), sete em cada dez mortes por síndrome respiratória são causadas por influenza A. No Brasil, 22 estados estão em nível de alerta, risco ou alto risco, assim como 19 capitais. O estado e a cidade de São Paulo estão entre eles.

