Atraso no progresso? Entenda a superstição de não comer aves na virada





À medida que a contagem regressiva para 2026 se aproxima, as escolhas para a ceia de Réveillon vão muito além do sabor. Para os supersticiosos, o cardápio da virada é um rito de passagem que pode ditar o ritmo do próximo ano. Uma das crenças mais difundidas no Brasil é o veto às aves que "ciscam para trás", como frangos, galinhas e perus.

A lógica por trás da restrição é simbólica: acredita-se que consumir esses animais pode atrair atrasos e obstáculos, representando um retrocesso no desenvolvimento pessoal e financeiro. Para quem deseja que a vida "ande para frente", a recomendação popular é substituir as aves por proteínas que simbolizam avanço e abundância.

O que colocar na mesa para atrair boas energias

Se você deseja seguir a tradição e garantir que 2026 seja um ano de crescimento, confira as carnes mais indicadas por seus significados simbólicos:

Carne de Porco: É a escolha favorita para a prosperidade. Diferente das aves, o porco fuça para frente, o que simboliza progresso. Além disso, em diversas culturas, o alto teor de gordura do animal é associado à riqueza e à fartura.

Peixes: Muito tradicionais em culturas orientais, os peixes são símbolos de sucesso por nadarem sempre para frente. Outro detalhe importante são as escamas, que para os místicos representam a acumulação de bens e dinheiro.

Cordeiro: Frequentemente associado à pureza e à renovação, o cordeiro é uma opção para quem busca um ano de paz e realizações espirituais. Sua carne é vista como um símbolo de novos começos e esperança.

Independentemente da origem exata dessas superstições, o fato é que a escolha do menu se tornou um momento de reflexão sobre as metas para o novo ciclo. Para muitos, é a primeira oportunidade do ano de manifestar, através de um gesto simples, o desejo de caminhar sempre em direção ao sucesso.