Instabilidade financeira atinge 46% dos brasileiros na fase da aposentadoria





A aposentadoria, para muitos brasileiros, deixou de ser sinônimo de descanso para se tornar um período de novos desafios financeiros. Uma pesquisa realizada pela Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box, revela que 50% dos aposentados já precisaram recorrer a crédito para quitar despesas. O cenário é ainda mais sensível quando se observa que 35% buscam esses recursos especificamente para cobrir gastos essenciais, como alimentação e saúde.

Trabalho por necessidade e medo do endividamento

O levantamento, realizado entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, aponta que 60% dos aposentados permanecem no mercado de trabalho. Embora parte desse grupo busque manter uma vida ativa (57%), a maioria absoluta (63%) trabalha por uma necessidade clara: complementar a renda mensal, que se tornou insuficiente para manter o padrão de vida anterior para 46% dos entrevistados.

A vulnerabilidade financeira reflete-se no psicológico deste público: 44% dos ouvidos confessaram ter medo de precisar de ajuda financeira de terceiros para sobreviver, enquanto 33% admitem dificuldades severas para manter as contas básicas em dia.

Planejamento x Realidade

Apesar de 65% dos entrevistados afirmarem que realizaram algum tipo de planejamento financeiro para esta fase da vida, a realidade econômica impõe barreiras. Segundo Aline Vieira, especialista em educação financeira da Serasa, a transição para a aposentadoria exige uma adaptação drástica. "Para muitos, a renda diminui ou muda de fonte, mas as despesas seguem elevadas, o que torna o controle de gastos ainda mais essencial", avalia.

Sonhos adiados pelas dívidas

Quando questionados sobre os planos para o futuro, os desejos dos aposentados dividem-se entre o lazer e a organização das contas:

40% planejam viajar;

40% têm como prioridade máxima quitar dívidas;

39% buscam aproveitar melhor o tempo livre.

Metodologia

O estudo ouviu 952 aposentados em todo o país. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, com um nível de confiança que reflete a atual instabilidade econômica enfrentada pela terceira idade no Brasil.