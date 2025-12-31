   Compartilhe este texto
Por que comemos 12 uvas no Réveillon? Conheça a origem e o significado da tradição

Por Portal Do Holanda

31/12/2025
Variedades


Com a chegada do Réveillon, rituais e simpatias ganham força entre os brasileiros que buscam atrair boas energias para o ciclo que se inicia. Entre os costumes mais tradicionais está o consumo de 12 uvas exatamente à meia-noite do dia 31 de dezembro. Mais do que uma simples crença, a prática carrega simbolismos históricos e espirituais de completude.

Origem Europeia

A tradição tem raízes profundas na Europa, especialmente na Espanha e em Portugal. Segundo o Portal Oficial de Turismo da Espanha, o ritual é conhecido como Las Doce Uvas de la Suerte ("As Doze Uvas da Sorte"). A prática consolidou-se como um gesto simbólico para garantir que cada um dos 12 meses do ano vindouro seja marcado pela prosperidade.

Além do calendário, o número 12 é visto universalmente como um símbolo de harmonia, presente nos signos do zodíaco e em passagens bíblicas, como os 12 apóstolos.

Ciclos e energia

Para a sacerdotisa e pesquisadora Solange Ciavatta, o ritual funciona como uma conexão com novos começos. "O número 12 está diretamente associado a ciclos. Ao comer as uvas, a pessoa se alimenta simbolicamente da energia do período que nasce". De acordo com a especialista, cada unidade da fruta representa um mês, servindo como um ímã para vibrações positivas.

Passo a passo: Como realizar o ritual

Para quem deseja aderir à prática na virada para 2026, especialistas sugerem alguns cuidados para potencializar a intenção:

Seleção: Escolha uvas frescas e de boa qualidade. Muitos optam pelas uvas verdes, que na psicologia das cores remetem à esperança e renovação.

Mentalização: O ideal é comer uma uva por vez. A cada unidade, deve-se mentalizar um desejo específico ou visualizar uma conquista para o mês correspondente (a primeira uva para janeiro, a segunda para fevereiro, e assim sucessivamente).

Equilíbrio: O ritual deve ser acompanhado de reflexão. Além de pedir para o futuro, recomenda-se exercitar a gratidão pelas metas alcançadas no ano que se encerra.

