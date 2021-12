10 cores para atrair boas energias na chegada do ano novo

Os significados das cores são muito importantes para quem é supersticioso, por influenciar na energia dos próximos 365 dias do ano. Roupas brancas simbolizam a paz e a pureza, enquanto quem está em busca de um novo amor costuma optar pelo vermelho. Para ajudar na escolha do look ideal, confira dez opções. Azul: É uma cor ótima para quem busca processos de mudança em sua vida. É uma cor que traz calma, tranquilidade e fortalece a fé. Amarelo e dourado: Ligados à riqueza, material e espiritual, e também a alegria e descontração. A cor é ideal para quem deseja alcançar estabilidade financeira. Branco: Tradicional no revéillon brasileiro, a cor é indicada para quem quer se desfazer de energias passadas ruins e renovar as vibrações. Prateado: Simboliza inovação e modernidade, é uma boa opção para quem deseja começar tudo novo. Verde: A cor funciona para quem busca equilíbrio e harmonia, além de esperança e saúde. Vermelho: É a cor da energia e do movimento, ajuda a estimular e dar ânimo para colocar em prática o que está parado e precisa de movimento. É também a cor da paixão. Rosa: Ajuda a trazer afeto para seus relacionamentos, e também é ideal para quem deseja melhorar a comunicação com as pessoas. Laranja: A cor da criatividade, transmite alegria, vibração e atenção. É ideal para quem deseja estimular a mente, favorecendo a tomada de decisões Roxo: Esta é a cor da intuição, inspiração e conexão espiritual. Ideal para quem procura respostas e deseja escolher melhores caminhos Preto: Simboliza a independência, a tomada de decisão e a dignidade.

