Operação na rodoviária de Manaus vai calcular fluxo de passageiros durante o ano novo

Manaus/AM - Para calcular a estimativa de do fluxo de viagens durante o réveillon no Amazonas, será deflagrado a partir desta quinta-feira (30) até o dia 2 de janeiro de 2022, a Operação Viagem Segura – Ano Novo, na rodoviária de Manaus, no bairro Flores, zona centro-sul. A ação é da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam), e além do transporte rodoviário, também serão fiscalizados transportes intermunicipais hidroviário. Todas as saídas da capital terão reforços com equipes do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), e da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH).

