Saiba o horário de funcionamento dos bancos nas vésperas de Natal e Ano Novo no Amazonas

Manaus/AM - A Federação Brasileira de Bancos (Febraban), anunciou nesta quinta-feira (23), o horário de funcionamento das agências bancárias em todo o país nas vésperas deste fim de ano. No Amazonas, o expediente será de 8h às 10h nos dias 24 e 30 de dezembro e nos dias 31 e 25, não haverá atendimento. Quem precisar pagar contas, deve aproveitar até às vésperas das festividades para fazê-lo. Quem não conseguir poderá efetuar o pagamento no próximo dia útil, sem acréscimo, se os boletos estiverem com as datas dos feriados.

