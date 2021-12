Vândalos invadem igreja no Amazonas e decepam cabeças de santos

Manaus/AM - Um grupo de vândalos invadiu uma igreja católica e destruiu imagens e itens da Eucaristia, no município de Beruri, no interior do Amazonas. O ataque aconteceu nessa quarta-feira (22), na Paróquia de São Pedro. Na ocasião, os criminosos arrombaram as portas, quebraram as cabeças das imagens dos Santos, jogaram itens da eucaristia, cálice e água benta pela janela e danificaram vários objetos sagrados. A imagem de Nossa Senhora de Aparecida teve a cabeça e as mãos decepadas e foi colocada no centro do altar, sem manto e sem redoma, como uma forma de afronta. Por causa dos danos, a missa de Natal que estava marcada para o dia 25 foi cancelada. O caso foi registrado na delegacia da cidade, mas até o momento não há pistas sobre os suspeitos do crime.

