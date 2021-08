O preço das passagens e o turismo no Brasil

Estamos percebendo que o turismo no Brasil já está dando sinais de retomada. Porém, o custo interno de viagem pelo país ainda é muito alto. Algumas vezes o preço das passagens aéreas são elevados e abusivos. Este fato está sendo um grande entrave para o setor.

Na última quinta-feira, (05), o próprio ministro do Turismo, Gilson Machado, em audiência pública da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, reclamou e exigiu a criação de ações e redução dos custos nas passagens aéreas internas no Brasil.

O chamado custo país, é um indicador primordial para avaliar se uma nação é propícia para o ambiente de negócios, levando em conta quesitos como logística, segurança, taxas de combustíveis, entre outros. Como levar uma imagem positiva da atividade turística brasileira ao cenário internacional com custos tão abusivos?

Atualmente uma passagem aérea de São Paulo para Manaus, dependendo do período, pode chegar a mais de R$ 4 mil. O mesmo acontece com hubs de entrada como Fortaleza, Recife e Salvador. O turista internacional paga mais barato para voar do seu país de origem do que em trechos internos no Brasil.

Os órgãos reguladores federais precisam estabelecer políticas tarifárias que possibilitem a redução desses custos. Os governos estaduais têm que condicionar a redução tributária do ICMS do combustível a bilhetes justos e honestos, com margens de lucro dentro dos padrões mundiais. Enfim, uma ação conjunta para alavancar nosso turismo.

Por um custo Brasil menor, Turismo eu acredito!