Polícia encerra inquérito e MP assume caso sobre desaparecimento de paraquedista em Manaus

Cardelli sumiu no dia 15 de abril deste ano após ser levado por uma ventania durante um salto. Na ocasião, outros três paraquedistas também foram arrastados pelos ventos; dois foram resgatados e Ana Carolina, de 27 anos, foi encontrada morta às margens do Rio Negro, no município de Iranduba.

Manaus/AM - O inquérito da Polícia Civil que investiga o desaparecimento do paraquedista Luiz Henrique Cardelli, de 33 anos, foi encerrado e agora o Ministério Público do Amazonas (MP-AM) vai assumir o caso, segundo o advogado da família.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.