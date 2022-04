Veja o andamento do caso do paraquedista que desapareceu após salto em Manaus

Manaus/AM - A ação integrada para localizar o paraquedista e advogado Luís Henrique Cardelli, desaparecido desde o último dia 15 de abril, após um salto de paraquedas, chegou ao 14º dia nesta quinta-feira (28). A partir de hoje, as buscas continuarão com a estrutura do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

Neste último dia de ações integradas com o apoio do Gabinete de Crise, as equipes de buscas, com 126 agentes, intensificaram os trabalhos. A desativação foi anunciada durante a coletiva de imprensa, realizada no início da noite de hoje (28), na sede do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). Os agentes das forças de segurança ficam de sobreaviso.

O comandante do CBMAM, coronel Orleilso Muniz, informou que, durante o período de 14 dias, foram empregadas sete embarcações das forças de segurança estadual e federal, além do uso de três aeronaves e 17 viaturas. As forças de segurança varreram um perímetro de 600 quilômetros. Os trabalhos foram incessantes desde o primeiro dia da ativação do Gabinete.

Morte após salto

Luiz saltou com outros 13 paraquedistas no último dia 15. Dos 14 paraquedistas que saltaram do Aeroclube de Manaus, dez conseguiram pousar em segurança e quatro tiveram as rotas desviadas pelo vento. Dois deles, Ana e Luiz foram jogados em direção ao Rio Negro e desapareceram.O Corpo de Ana foi resgatado no dia seguinte do acidente, após ela ser arrastada por 10km até cair nas margens de uma ilha no Cacau Pirêra, em Iranduba.

Reforço do Exército e busca ampliada

No dia 17 deste mês, a força-tarefa que procura pelo paraquedista resolveu ampliar o raio de buscas do Rio Negro até a região do Puraquequara. O Exército se juntou ao Corpo de Bombeiros, Marinha e polícias na manhã deste domingo (17), para reforçar as buscas

Polícia abre inquérito

No dia 19 deste mês a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), abriu um inquérito para investigar se houve imprudência na liberação do salto que resultou na morte da paraquedista Ana Carolina Silva, 26, e no desaparecimento do advogado Luiz Henrique Cardelli. o delegado Bruno Fraga deve ouvir todas as partes envolvidas para definir a responsabilidade sobre o acidente.

Família oferece recompensa

Ainda no dia 19, a família do advogado resolveu ofertar uma recompensa de R$ 10 mil, para quem ajudasse a encontrá-lo. No dia seguinte, a oferta foi dobrada para R$ 20 mil.

Corpo no Ariaú

No dia 26 deste mês um corpo encontrado no distrito de Ariaá, levantou a hipótese de que fosse do paraquedista. Mas a hipótese logo foi descartada, devido a tatuagem na perna do corpo encontrado.

Fim do Gabinete de Crise

As buscas seguiram até esta quinta, quando foi decretado o fim do gabinete de crise.

