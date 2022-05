Após um mês, bombeiros encerram buscas por paraquedista desaparecido em Manaus

Manaus/AM - Após um mês, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) informou, neste domingo (15), que as buscas pelo paraquedista Luís Henrique Cardelli estão encerradas. A vítima desapareceu após saltar em Manaus no dia 15 de abril.

De acordo com o Comandante Geral do CBMAM, Orleiso Ximenes Muniz, as buscas prosseguiram mesmo após o encerramento do gabinete de crise, que durou 15 dias com o apoio dos bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Exército Brasileiro, Marinha e Aeronáutica.

“Fizemos uma varredura em mais de 600 quilômetros quadrados. Em linha reta de Manaus chegamos a uma extensão de 100 quilômetros rio abaixo. Foi uma área muito extensa de busca. Quinze dias após o início nós desmobilizamos o gabinete de crise e passamos a atuar apenas com o Corpo de Bombeiros”, disse Muniz.

Durante as buscas, muitas denúncias sobre o suposto encontro do paraquedista foram checadas. “Continuamos as buscas indo novamente em alguns locais, porque chegaram informações de que supostamente ele estaria em tal canto, mesmo assim nada foi confirmado, de maneira que após 30 dias, inclusive conversamos com o médico legista, nós estamos encerrando essa ocorrência”, explicou o comandante acrescentando que mais de 8 corpos foram encontrados durante as investigações.

Muniz também esclareceu que o caso ficará em “standby”. Desta forma se houver novas informações ou indícios sobre a localização do paraquedista, equipes serão deslocadas para investigar.