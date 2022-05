‘Dia D’ de vacinação contra influenza e sarampo tem 60 mil doses aplicadas em Manaus

Com as novas doses, os percentuais de pessoas imunizadas contra a influenza, por grupo prioritário, chegaram a 52,4%, no caso dos idosos e a 76,5%, no caso dos trabalhadores da saúde. Os dois grupos estão sendo vacinados desde o dia 4 de abril, quando a campanha foi iniciada em Manaus.

De acordo com os dados consolidados pela Semsa na manhã deste domingo, 15/5, das 61.797 doses aplicadas durante o Dia D, 47.558 foram da vacina trivalente, eficaz contra três tipos de cepas da influenza (H1N1, H3N2 e linhagem B/Victoria) e 14.239 foram da vacina tríplice viral que, além do sarampo, protege contra caxumba e rubéola.

Além de abrir as 171 salas de vacina das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), a secretaria montou postos de atendimento à população em locais alternativos, incluindo lanchonetes, mercearias, drogarias, feiras, supermercados e shopping centers, além de postos volantes, que se deslocaram para áreas de difícil acesso, levando a vacina a moradores com dificuldade de acessar os grandes pontos, e aos acamados.

Manaus/AM - O “Dia D” da campanha de vacinação contra a influenza e o sarampo, promovido pela Prefeitura de Manaus, no último sábado, 14, foi encerrado com a aplicação de 61.797 doses, segundo balanço da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), responsável pela execução da mobilização na capital.

