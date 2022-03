Irmãos resgatados em mata após 27 dias na floresta apresentam melhora em Manaus

Quase um mês depois, os irmãos foram encontrados no dia 15 de março, e foram encaminhados para o hospital de Manicoré, no dia 17 de março eles foram transferidos para Manaus onde continuam em tratamento.

No dia 18 de fevereiro, eles desapareceram após saírem de casa para caçar passarinhos. Após uma semana de buscas, o Corpo de Bombeiros encerrou a procura no dia 25 de fevereiro, mas familiares e moradores continuaram.

Segundo o Boletim médico divulgado neste sábado (19) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-AM), as crianças "seguem estáveis, comunicativas e com boa resposta ao tratamento preconizado, acompanhadas por equipe multidisciplinar da unidade. Eles apresentaram melhora considerável do quadro, aceitam a dieta oferecida, evoluem com cicatrização das lesões, com ganho de peso e boa recuperação das funções renais".

