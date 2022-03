Crianças indígenas são encontradas desnutridas após quase 1 mês desaparecidas no Amazonas

Manaus/AM - Os irmãos indígenas de 6 e 8 anos que estavam desaparecidos na mata em Manicoré, foram encontrados vivos em estado de desnutrição. As crianças estão sendo levadas de barco para a sede do município na noite desta terça (15).



As crianças desapareceram no dia 18 de fevereiro quando saíram para caçar passarinhos, e não retornaram mais para a Comunidade Indígena Palmeira. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas realizou buscas pelos irmãos, mas sem sucesso. Indígenas da aldeia continuaram à procura na região.



De acordo com o secretário de Saúde do Amazonas, Anoar Samad, médicos de Manicoré estão sendo orientados para receber os irmãos. As crianças devem ser transferidas para Manaus nesta quarta (16).