Nilton Lins

Bebês de Rondônia são transferidos em avião para atendimento médico no Amazonas

Por Portal Do Holanda

05/12/2025 19h23
Amazonas


Foto: Evandro Seixas /SES-AM

Manaus/AM - O Hospital e Pronto-Socorro da Criança (HPSC) da Zona Leste recebeu, na quinta-feira (04), três crianças vindas de Rondônia (RO). Os pacientes, de três, cinco e seis meses, foram transferidos para a realização de um procedimento de broncoscopia na unidade, que é referência em atendimento infantil e integra o Complexo Hospitalar Leste (CHL).

Foto: Evandro Seixas /SES-AMA broncoscopia ou endoscopia respiratória é um procedimento utilizado para diagnosticar doenças inflamatórias, infecciosas ou tumorais das vias aéreas e dos pulmões. 

As crianças foram transferidas em um avião do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBM-RO). Os pacientes foram acompanhados pelas mães e por equipe multiprofissional de saúde, responsável pela monitorização dos sinais vitais e das condições respiratórias, garantindo segurança clínica durante o voo.

Foto: Evandro Seixas /SES-AMA secretária Executiva Adjunta de Assistência da SES-AM, Mônica Melo, recebeu os pacientes e suas mães no Aeroporto Internacional de Manaus – Eduardo Gomes e acompanhou o deslocamento até o HPSC da Zona Leste, onde os procedimentos serão realizados. Segundo ela, as crianças chegaram clinicamente estáveis, sem necessidade de suporte ventilatório e passaram pelo preparo para a realização do procedimento nesta sexta-feira.

Foto: Evandro Seixas /SES-AM

