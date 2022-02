Crianças desaparecem ao saírem para caçar passarinhos em comunidade indígena no Amazonas

Manaus/AM - Duas crianças estão desaparecidas na região de selva da Comunidade Indígena Palmeira, localizada no Município de Manicoré, interior do Amazonas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, acionado para as buscas, os pais informaram que as crianças saíram para caçar passarinhos nas redondezas e não voltaram.

Ainda segundo os Bombeiros, o ambiente da selva aumenta o grau de risco e as dificuldades para as crianças perdidas, mas as buscas serão constantes.