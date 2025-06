Concurso Aleam: Banca organizadora será definida até o fim de junho

Manaus/AM- O concurso público da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), aguardado há 14 anos, avança para a fase final de escolha da banca organizadora. Três instituições de renome nacional – Fundação Getúlio Vargas (FGV), Fundação Carlos Chagas (FCC) e Cebraspe – apresentaram propostas e estão sob análise da comissão permanente do concurso. A expectativa é que a definição seja divulgada até o final de junho.

O presidente da Aleam, deputado estadual Roberto Cidade (UB), reforçou o compromisso com a lisura e transparência do processo. "Essas três bancas são reconhecidas nacionalmente pela seriedade e pela transparência na condução de concursos públicos. Reafirmo o nosso compromisso com a lisura e com o bom andamento do certame. O concurso da Aleam será realizado com total transparência, e, em janeiro de 2026, já teremos os novos servidores empossados e atuando na Casa Legislativa”, destacou Cidade.

O certame ofertará 100 vagas para provimento imediato e outras 200 para cadastro de reserva. De acordo com o cronograma apresentado, o edital será publicado em julho deste ano, com inscrições encerrando em agosto. As provas estão previstas para setembro e outubro, e os resultados serão divulgados em novembro. A homologação final do concurso deve ocorrer em dezembro de 2025, com a posse dos novos servidores em janeiro de 2026.