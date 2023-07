Influencer Eliana Franco deve depor sobre rifas ilegais em Manaus

Na primeira fase da operação, os influencers Lucas Picolé, Mano Queixo e a cunhada de Lucas, Flávia Ketlen Matos, foram presos durante a primeira fase da operação, deflagrada no dia 29 de junho deste ano. Já na segunda fase, ocorreu a prisão da influenciadora Isabelly Aurora, do ex-marido dela, Paulo Victor.

"Oh besteira, doutor Cícero (delegado da PC-AM) mandou um mandato (sic) para me apresentar. Quem participou (das rifas), não fique com medo. Dependendo do que ele decidir, eu vou dar uma parada, mas depois eu vou voltar”, afirmou Eliana.

