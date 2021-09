Gustavo Sotero tem pena aumentada e pode voltar para prisão em Manaus

Com a mudança, ele corre risco de voltar para o regime fechado. A decisão foi tomada após a acusação recorrer no Tribunal de Justiça do Amazonas e os desembargadores votarem a favor do aumento da pena, que agora, somam 31 anos e quatro meses de prisão.

Manaus/AM - A Justiça decidiu aumentar em 14 meses a pena do delegado Gustavo Sotero pela morte do advogado Wilson Justo. Sotero já foi condenado a 30 anos e dois meses, mas recentemente foi beneficiado pela progressão de pena e cumpre prisão domiciliar.

