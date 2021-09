Condenado a 30 anos por morte de advogado, Gustavo Sotero deixa presídio em Manaus

Manaus/AM - Gustavo Sotero, o delegado condenado a 30 anos de prisão por matar o advogado Wilson Justo, deixou o presídio onde cumpria pena.

Sotero deveria cumprir a sentença em regime fechado, mas segundo a Polícia Civil, ele teve a saída autorizada por determinação da Justiça.

O delegado matou Wilson durante uma briga na casa de Shows Porão do Alemão no dia 30 de novembro de 2017. Na ocasião, ele também baleou a esposa do advogado e feriu outros dois homens.

O Portal do Holanda entrou em contato com a assessoria do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), que informou que vai se manifestar em breve.