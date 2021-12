Bairros da zona norte de Manaus ficarão sem água nesta terça-feira

Manaus/AM - Devido a manutenção no Sistema Hidráulico do bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus, alguns bairros nas proximidades ficarão sem água a partir das 22h desta terça-feira (21). A previsão para a normalização do fornecimento será às 5h de quarta-feira (22). Os bairros que poderão apresentar oscilações no abastecimento são: Boas Novas, Cidade Nova II, NSra Perpétuo Socorro, Riacho Doce l, Riacho Doce II, Riacho Doce IIl, Núcleo 5, Núcleo 6, Núcleo 7, Núcleo 8, Nucleo9, Núcleo, 10, Núcleo 11, Núcleo 12,, Núcleo 13, Núcleo 14, Canaranas, Conj Renato Souza Pinto l, Conj Renato Souza Pinto II, Fazendinha, Americo Medeiros, Campo Dourado, Conj Sergio Pessoa Neto, Osvaldo Frota, Ribeiro Junior, Aliança com Deus, Conj Galileia II, Conj Galileia ll, Nova Cidade, Raio de Sol, Conj Omar Aziz, Conj Américo Medeiros I, Parque Eduardo Braga e Conj Francisca Mendes.

