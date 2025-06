Avante lança Marcos Rotta como pré-candidato ao Senado pelo Amazonas em 2026

Manaus/AM - Em um encontro realizado nesta terça-feira (3), o presidente nacional do partido Avante, deputado federal Luis Tibé, confirmou oficialmente o nome de Marcos Rotta como pré-candidato ao Senado Federal nas eleições de 2026. Atual chefe da Casa Civil de Manaus e ex-vice-prefeito da capital amazonense, Rotta foi escolhido para representar a sigla na disputa pela vaga, reforçando a estratégia do partido de ampliar sua presença no cenário político nacional.

A reunião contou com a presença de figuras de destaque da política amazonense, incluindo o vice-governador Tadeu de Souza, os deputados estaduais Daniel Almeida e Abdala Fraxe, além do prefeito de Manaus, David Almeida, e do vice-prefeito Renato Junior. Também participaram vereadores da capital, como David Reis, presidente da Câmara Municipal, e os parlamentares Dr. Eduardo Assis, Gilmar Nascimento, Rodiney Ramos, Carlos Amado, Joelson Silva e Dudu Alfaia.

Durante o evento, Luis Tibé ressaltou a importância da união entre as lideranças locais e o fortalecimento do projeto político do Avante no Amazonas. "Nosso grupo no Amazonas está sempre lutando pelo melhor para o Estado. O Avante, sempre unido, ainda fará muito mais pelo Amazonas. E, com este objetivo, anuncio em primeira mão que convidei uma grande liderança do Estado, @MarcosRottaOficial, ex-vice-prefeito e atual chefe da Casa Civil da capital, para representar o Avante nas eleições de 2026, como pré-candidato ao Senado.".