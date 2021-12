Bairros ficam sem água após rompimento de adutora em Manaus

Manaus/AM - Alguns bairros da zona centro-sul da capital ficaram sem o abastecimento d'água devido ao rompimento de uma adutora na tarde desta segunda-feira (20), no bairro Cachoeirinha, na zona centro-sul da capital. Enxurrada de lama invade casas na Cachoeirinha, em Manaus pic.twitter.com/AUWn6qG02E — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 20, 2021 Os bairros que ficarão com oscilações de abastecimento de água são: Crespo, Colônia Oliveira Machado, Educandos, Santa Luzia, Betânia, Lagoa Verde, Morro da Liberdade, São Lázaro e Vila Humaitá. Adutora rompe e leva enxurrada de lama para a avenida Marciano Armond, no Adrianópolis, em Manaus pic.twitter.com/FcomR2wxpG — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 20, 2021 A previsão de normalização do serviço é até o final do dia, melhorando gradativamente durante a noite. Agentes da Defesa Civil estão no local para fazer um levantamento sobre as famílias que ficaram prejudicadas com o acidente. Equipes da concessionária Águas de Manaus também estão atuando no para consertar o vazamento, e prestará assistência às famílias que precisarem.

Veja também Rompimento de adutora leva enxurrada de lama para avenida de Manaus; vídeo

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.