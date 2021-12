Inicia nesta terça-feira em Manaus visitação do último leilão de 2021 do Detran

Manaus/AM- A visitação dos veículos que vão a leilão pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-Am), inicia nesta terça-feira (21), de 08h às 16h. A exposição seguirá até o dia 23 deste mês no pátio da empresa leiloeira, localizada no Km 03 da rodovia Manoel Urbano Antes, no Distrito de Cacau Pereira.



Os veículos vão a leilão no dia 27 deste mês, sendo 21 carros e 221 motocicletas, no quarto e último certame realizado pelo órgão neste ano. A visitação deve ser agendada pelos telefones (92) 99530-0003 e (92) 99531-0008 ou pelo site WR Leilões, sendo necessário realizar um cadastro no mesmo site para participar do certame.



Assim como nos demais leilões do Detran-AM, os lances iniciais para quem quiser arrematar um veículo serão de R$ 200, para carros, e de R$ 100, para motocicletas.



Os veículos que vão a leilão foram removidos em blitze por irregularidades e, seus proprietários, mesmo notificados para sanarem as pendências, não procuraram o Detran. Agora, o valor arrecadado no arremate do veículo será utilizado para pagar as dívidas junto ao órgão e o saldo devolvido ao proprietário legal.



Essa devolução, quando há saldo a devolver, é notificada ao proprietário legal por meio de edital, que deve procurar o Detran.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.