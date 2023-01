Após retirada de acampamento, bolsonaristas fazem plantão na frente do CMA

Segundo o coronel Marcus Vinicius Almeida, a Tropa de Choque está no entorno da área e devem permanecer para garantir a segurança no local.

Segundo o general Carlos Alberto Mansur, secretário de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), afirma que o grupo já foi informado que tem até às 18h de hoje para se retirar e quem o Exército está auxiliando no processo.

Manaus/AM - Após retirada acampamento bolsonaristas da frente do CMA, na Ponta Negra, muitos manifestantes insistiram em permanecer de plantão na frente do órgão militar.

