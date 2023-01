Secretário da SSP-AM tenta convencer bolsonaristas a deixarem CMA em Manaus

Manaus/AM – O secretário de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), o general Carlos Mansur, está no Comando Militar da Amazônia (CMA), para participar das negociações e garantir a retirada de manifestantes bolsonaristas da frente da área militar.

Secretário da SSP-AM pede que bolsonaristas deixem CMA em Manaus pic.twitter.com/IWX7CGF1vv — Portal do Holanda (@portaldoholanda) January 9, 2023

Mansur não falou com a imprensa na chegada, mas já está dialogando com alguns representantes dos bolsonaristas. Ele tem a missão de fazer cumprir a ordem de dissolução do acampamento.

De acordo com a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, os populares têm 24 horas para deixarem o local, o prazo já está contando desde as primeiras horas desta segunda-feira (9).

A ordem é que caso haja resistência por parte dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, a Força Nacional e a Polícia Federal intervenham e garantam o cumprimento da medida.

Um negociador já conversou com alguns representantes do movimento, mas até agora, ninguém deixou o local.

A segurança foi reforçada no perímetro, e também em entidades públicas a fim de evitar que cenas de vandalismo como as que aconteceram em Brasília, se repitam em Manaus e nos demais estados do país.