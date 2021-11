Melhores amigos, cantor Henrique chora e beija testa de Marília Mendonça

Amigos de longa data, o cantor Henrique, da dupla com Juliano, esteve no local muito emocionado, assim como todos, e beijou a testa da cantora, que teve o caixão aberto.

Cantor Henrique, da dupla com Juliano, se despede de Marília Mendonça com um beijo na testa pic.twitter.com/cu5d0Eb2UA

Amigos, familiares e fãs dão o último adeus à Marília Mendonça, que está sendo velada junto com o tio e assessor, Abicieli Dias, no Ginásio Goiânia Arena.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.