Saiba quem são as outras vítimas do acidente aéreo com Marília Mendonça

O acidente que matou a cantora Marília Mendonça, 26, na tarde desta sexta-feira (5), também tirou a vida de dois integrantes da equipe dela, além dos funcionários da empresa aérea do bimotor que fazia o transporte.

Marília Mendonça

A cantora nasceu em 22 de julho de 1995, era mãe do pequeno Leo, de apenas 1 ano e 9 meses, fruto do relacionamento com o cantor sertanejo Murilo Huff.

Henrique Ribeiro

Natural de Salvador, era produtor geral da artista e amigo pessoal. Ele deixa um filho, que morava com a mãe em Minas Gerais. Ele também foi produtor de Cristiano Araújo, que morreu durante um acidente de carro. Na ocasião, ele estava no ônibus da equipe quando saiu do show.

Abicieli Silveira Dias Filho

Abicieli Silveira Dias Filho era tio e assessor da cantora. Segundo a família, ele foi um dos maiores incentivadores da sobrinha desde o início da carreira, e a acompanhava nos bares.

Geraldo Martins de Medeiros Júnior

O piloto do avião era Geraldo Martins de Medeiros Júnior, deixa esposa e dois filhos.

Tarciso Pessoa Viana

O copiloto da aeronave era Tarciso Pessoa Viana.