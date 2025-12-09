A Bordo 2025: Thaís e Marimar desabafam sobre rivais e arrependimentos
Após a noite de eliminação desta segunda-feira (8) em A Bordo 2025 – O Reality da Amazônia, a influenciadora digital Marimar Rios, de 40 anos, e a também influenciadora Thaís Mendonça, 32 anos, aproveitaram o momento de descanso para analisar o jogo e falar sobre os rivais dentro do iate. As aliadas comentaram movimentações recentes, opções de voto e a postura de alguns tripulantes que, segundo elas, estariam “posando de bom moço” enquanto articulam estratégias por baixo dos panos.
Desconfianças e leitura de jogo:
Durante a conversa, Thaís refletiu sobre as consequências das atitudes dentro do reality e afirmou que “o mundo dá voltas” e que todos acabam pagando pelos próprios atos em algum momento. Ela se queixou de ser tratada como opção de voto e questionou a utilidade de diálogos com quem já a enxerga como alvo, reforçando que, se é um jogo, está disposta a jogar com mais firmeza daqui para frente.
Marimar, por sua vez, ressaltou que alguns colegas sabiam exatamente o que estava acontecendo, mas preferiram manter uma postura de neutralidade, o que aumentou sua sensação de injustiça. Em tom de cumplicidade, ela alertou a amiga sobre estar “no mundo da lua” e avaliou que certos participantes estão “posando de bonzinho” para preservar a própria imagem enquanto deixam que a pressão recaia sobre elas.
Arrependimento com briga envolvendo Pollyana:
Em meio ao desabafo, a manauara Thaís revelou arrependimento pela briga com a paraense Pollyana Vieira, reconhecendo que pode ter passado do ponto em algumas falas. Ela destacou que não considera a colega uma pessoa ruim e demonstrou incômodo por ter deixado o embate ganhar proporção maior do que deveria.
Marimar reconheceu que Pollyana tem qualidades, mas defendeu que elas precisavam se posicionar naquele momento, argumentando que, se não tivessem reagido, “todo mundo estaria tacando pau” nela. O diálogo entre as duas reforça o clima de tensão após a eliminação e mostra como alianças e arrependimentos vão redesenhando as estratégias na reta final do jogo.
