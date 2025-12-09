A Bordo 2025: Thaís e Marimar desabafam sobre rivais e arrependimentos









Após a noite de eliminação desta segunda-feira (8) em A Bordo 2025 – O Reality da Amazônia, a influenciadora digital Marimar Rios, de 40 anos, e a também influenciadora Thaís Mendonça, 32 anos, aproveitaram o momento de descanso para analisar o jogo e falar sobre os rivais dentro do iate. As aliadas comentaram movimentações recentes, opções de voto e a postura de alguns tripulantes que, segundo elas, estariam “posando de bom moço” enquanto articulam estratégias por baixo dos panos.

Desconfianças e leitura de jogo:

Durante a conversa, Thaís refletiu sobre as consequências das atitudes dentro do reality e afirmou que “o mundo dá voltas” e que todos acabam pagando pelos próprios atos em algum momento. Ela se queixou de ser tratada como opção de voto e questionou a utilidade de diálogos com quem já a enxerga como alvo, reforçando que, se é um jogo, está disposta a jogar com mais firmeza daqui para frente.​

Marimar, por sua vez, ressaltou que alguns colegas sabiam exatamente o que estava acontecendo, mas preferiram manter uma postura de neutralidade, o que aumentou sua sensação de injustiça. Em tom de cumplicidade, ela alertou a amiga sobre estar “no mundo da lua” e avaliou que certos participantes estão “posando de bonzinho” para preservar a própria imagem enquanto deixam que a pressão recaia sobre elas.​

Arrependimento com briga envolvendo Pollyana:

Em meio ao desabafo, a manauara Thaís revelou arrependimento pela briga com a paraense Pollyana Vieira, reconhecendo que pode ter passado do ponto em algumas falas. Ela destacou que não considera a colega uma pessoa ruim e demonstrou incômodo por ter deixado o embate ganhar proporção maior do que deveria.​

Marimar reconheceu que Pollyana tem qualidades, mas defendeu que elas precisavam se posicionar naquele momento, argumentando que, se não tivessem reagido, “todo mundo estaria tacando pau” nela. O diálogo entre as duas reforça o clima de tensão após a eliminação e mostra como alianças e arrependimentos vão redesenhando as estratégias na reta final do jogo.​



