Visto americano ficará mais caro e terá mais etapas a partir desta semana





A partir desta terça-feira (2), tirar o visto americano ficará mais caro e burocrático. As novas regras implementadas no governo Trump aumentam as exigências para quem deseja entrar nos Estados Unidos e elevam o custo do processo para cerca de R$ 2.500 por pessoa.

Uma das principais mudanças é a obrigatoriedade de entrevistas presenciais para quase todos os solicitantes, incluindo menores de 14 anos e maiores de 79, que antes estavam isentos. Apenas alguns casos de renovação do visto de turismo e negócios (B1/B2) poderão evitar a etapa, desde que atendam a critérios específicos.

Outra exigência é que solicitantes dos vistos de estudo e intercâmbio (F, M e J) mantenham suas redes sociais abertas para análise dos agentes consulares. A medida, criada no primeiro mandato de Donald Trump, voltou a ser aplicada com mais rigor desde seu retorno à presidência.

Além disso, duas novas taxas serão incluídas no processo, elevando o custo do visto de US$ 185 para US$ 459. Entre elas está a “Taxa de Integridade do Visto”, de US$ 250, que poderá ser reembolsada no fim da validade do documento caso o viajante não descumpra as regras do visto.