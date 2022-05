Vídeo: PM sorri ao golpear partes íntimas de rapazes durante abordagem

As imagens foram gravadas pelo celular de um dos abordados. Os homens são orientados a seguir o procedimento padrão de ficar de costas com as mãos para cima, e em seguida, a policial dá golpes nas genitálias de três dos jovens. Em uma das partes do vídeo, ela sorri após o ato.

PM golpeia partes íntimas de rapazes durante abordagem em SP. No vídeo gravado por celular, Polícia Militar mulher usando braço para agredir jovens na Brasilândia. Esse pessoal destila veneno com enorme prazer, são sádicos. Duvido que façam esse tipo de abordagem numa área nobre. pic.twitter.com/npTr4oevbz

