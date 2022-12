Vídeo mostra anestesista desligando aparelho que monitorava grávida durante estupro

Um novo vídeo mostra o anestesista Giovanni Quintella Bezerra, preso por estuprar uma grávida durante o parto, desligando o aviso sonoro do aparelho que monitorava a gestante. Os trechos inéditos foram divulgados pelo Fantástico, neste domingo (4).

A principal prova contra Giovanni é o video que a equipe médica gravou com um celular escondido, mas a defesa dele alega que a captação de vídeo foi ilegal, porque foi produzida sem conhecimento dos envolvidos e sem autorização da Polícia ou do Ministério Público.

A Justiça negou o argumento, e afirmou que “crimes dessa natureza quase sempre são cometidos às escondidas tendo, geralmente, como única prova a palavra da vítima, que naquela oportunidade se encontrava sedada, sem qualquer possibilidade de reação, resistência ou mesmo de prestar depoimento futuramente […] A captação foi feita por profissionais da saúde que, naquele circunstância […] tendo o dever de proteger a gestante”.

As novas imagens mostram os alarmes sonoros do monitor multiparâmetro soando enquanto Giovanni estuprava a gestante. O equipamento estava indicando queda de saturação da paciente, porque além da sedação e da falta da máscara de oxigênio, o anestesista ainda colocava o pênis na boca da vítima, obstruindo a via aérea. A atitude do anestesista pôs em risco a vida da vítima.

O inquérito policial aponta que Giovanni fez sete aplicações de anestésicos na grávida extrapolando o que é utilizado em uma cesariana.

O julgamento dele está previsto para começa a partir do dia 12 de dezembro, exatos cinco meses depois da prisão em flagrante. A audiência de instrução e julgamento do anestesista pode durar no máximo 60 dias.