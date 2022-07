Mulher de vídeo descobre que foi estuprada por anestesista e toma coquetel anti-HIV

A delegada conta que a vítima ainda não será ouvida por conta do trauma e para que tenha um tempo para processar a situação. A polícia, porém, está em contato com os advogados para marcar os depoimentos dela e do marido.

A paciente que aparece em um vídeo sendo estuprada pelo anestesista Giovanni Quintella durante o parto precisou interromper a amamentação do filho para tomar um coquetel anti-HIV/Aids a fim de evitar uma possível contaminação com a doença.

