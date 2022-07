Vídeo mostra anestesista estuprando paciente dopada durante parto

Ele coloca o membro na boca da vítima e segundos depois limpa a paciente para não deixar vestígios. A equipe já vinha desconfiando do comportamento do médico devido a quantidade de sedativos aplicado nas grávidas.

O homem foi preso em flagrante na madrugada de hoje (11) no hospital onde ocorreu o crime. Nas imagens entregues a polícia, o homem não se intimida com os demais colegas realizando a cesárea da vítima.

