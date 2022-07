Anestesista que estuprava pacientes pode ter feito mais de 20 vítimas, diz polícia

As investigações sobre o caso do anestesista Giovanni Quintella estão avançando e a polícia acredita que o número de vítimas dele chegue a 20 mulheres, no Hospital Estadual da Mãe de Mesquita, além dos casos suspeitos no Hospital da Mulher em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, onde aconteceu o flagrante.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.