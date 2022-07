Jovem matou amiga para saber se era psicopata, diz polícia

O corpo da jovem foi encontrado em 31 de agosto de 2021 em uma mata do Setor Jáo. Antes de desaparecer, Ariane de Oliveira disse para a mãe que ia se encontrar com os três amigos para lanchar.

De acordo com a Polícia Civil, Jeferson Rodrigues, Raíssa Borges e Enzo Jacomini eram amigos da vítima. O objetivo, segundo as investigações era para saber se Raíssa seria psicopata, já que ela queria estudar sua reação após o crime.

Os três amigos acusados de matar Ariane Bárbara, em Goiânia, revelaram detalhes sobre o planejamento e a execução do crime quando passaram por exame de insanidade mental na Justiça de Goiás. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (14).

