Vacina Covaxin tem 80,6% de eficácia contra a covid-19

Nenhum dos casos evoluiu para a forma mais grave da covid. Vale destacar que participaram da pesquisa 2.433 idosos com mais de 60 anos e 4,5 mil pacientes com comorbidades.

Um estudo clínico divulgado nesta quarta-feira (3), mostrou que a vacina indiana Covaxin alcançou 80,6% de eficácia no combate ao coronavírus. O nível de eficácia é considerado um dos mais altos entre as vacinas já produzidas até agora no mundo todo.

