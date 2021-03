Covid-19: Amazonas recebe mais 62,8 mil doses da vacina Coronavac

Manaus/AM - Chegou ao Amazonas, na madrugada desta quarta-feira (03), no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, mais 62.800 doses de vacinas contra a Covid-19 do tipo CoronaVac. Ao todo, o Estado já recebeu 738.420 doses e aplicou 312.550, sendo 254.134 de primeira dose e 58.416 de segunda dose, conforme dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

O lote é destinado à imunização de parte do grupo prioritário composto por pessoas de 60 a 64 anos, previsto no Plano Operacional da Campanha de Vacinação contra Covid-19 no Amazonas. Além disso, 925 doses desembarcadas em Manaus nesta madrugada, são destinadas para indígenas da etnia Waimiri-Atroari, conforme determinação do Ministério da Saúde.

O lote foi encaminhado para a sede da FVS-AM, onde deu início ao procedimento de contagem das doses. A distribuição deve acontecer ainda na tarde desta quarta-feira (03), na capital. Já para os municípios deve ser feito o agendamento.

O Amazonas ocupa o primeiro lugar no ranking nacional de Estados que mais vacinaram no Brasil, de acordo com dados de um consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, O Globo, Extra, O Estado de S. Paulo (Estadão), Folha de S. Paulo e UOL. O estado vacinou, até esta terça-feira (02), 6,04% da população.