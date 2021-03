Idosos de 67 anos são vacinados hoje contra Covid-19 em Manaus

Manaus/AM - Idosos com 67 serão vacinados contra a Covid-19, nesta quarta-feira (03), em Manaus. A campanha de vacinação do grupo prioritário de idosos com 65 a 69 anos começou nesta segunda e segue o calendário de atendimento organizado em ordem decrescente, ou seja, em cada dia da semana, um grupo por idade vai ser vacinado.

Veja o cronograma de vacinação:

Segunda-feira (01): Pessoas com 69 anos

Terça-feira (02): Pessoas com 68 anos

Quarta-feira (03): Pessoas com 67 anos

Quinta-feira (04): Pessoas com 66 anos

Sexta-feira (05): Pessoas com 65 anos

Sábado (06): Pessoas de 65 a 69 que não puderam se vacinar durante a semana

Para receber a vacina, o idoso deve apresentar documento de identidade original com foto e CPF, tendo ou não feito o cadastro antecipado pelo sistema eletrônico no site https://imuniza.manaus.am.gov.br/.

ATENÇÃO - Não devem ser vacinados os que estiverem com sintomas gripais ou com qualquer doença na fase aguda. Nos casos de Covid-19, suspeitos ou confirmados, o usuário precisa aguardar 30 dias após o início dos sintomas para ser imunizado.

Veja endereços dos postos de vacinação para idosos e trabalhadores da saúde (de segunda a sábado, das 9h às 16h)

1. Complexo de Treinamento de Direção Veicular do Detran – AM: Avenida Arquiteto José Henriques Rodrigues, 962, bairro Colônia Terra Nova



2. Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola: Rua Gandú, 119, bairro Cidade Nova



3. Centro Cultural dos Povos da Amazônia: Avenida Silves, 2.222, bairro Crespo



4. Estacionamento da Universidade Paulista (Unip): Avenida Mário Ypiranga, 3.490, bairro Parque Dez de Novembro



5. Clube do Trabalhador do SESI: Avenida Cosme Ferreira, 7.399, bairro São José I



6. Balneário do Sesc: Avenida Constantinopla, 288, bairro Alvorada