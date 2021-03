Adolescentes que seriam executados são resgatados pela PM em Manaus

Manaus/AM - Dois adolescentes, de apenas 13 anos, foram resgatados por policiais militares, nesta terça-feira (02), na avenida Penetração, bairro Nossa senhora de Fátima, zona Norte de Manaus. As vítimas foram encontradas amarradas em um cativeiro pelos suspeitos. Uma delas teve parte do cabelo raspado e a outra estava sendo ameaçada de ter os pés decepados.

