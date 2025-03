STF tem maioria para condenar e cassar deputada Carla Zambelli

Zambelli se tornou ré no STF após sacar uma arma e perseguir um apoiador de Lula no meio de uma rua no bairro Jardins, em São Paulo. O episódio aconteceu em 2022, às vésperas das eleições para a presidência.

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), já tem maioria para condenar e cassar o mandato da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), por porte ilegal e constrangimento por arma de fogo. Até o momento, o resultado da votação é de 6 votos a zero.

