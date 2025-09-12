Sistema de alerta identifica três novas drogas em circulação no Brasil





O Sistema de Alerta Rápido sobre Drogas (SAR), do Governo Federal, notificou a circulação de três substâncias, até então desconhecidas no Brasil. Duas delas foram encontradas em um produto industrializado estrangeiro, conhecido como Magic Mushroom Gummies, da marca TRE Hoouse.

Embora seja a primeira ocorrência no País, ambas já haviam sido detectadas em países como Chile, Canadá e Bélgica. A identificação foi feita pela Científica de Santa Catarina, com o apoio da Polícia Federal.

A terceira substância foi identificada pelo Laboratório de Toxicologia Analítica e o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Campinas (CIATox-Campinas), no exame de um paciente que relatou ter consumido álcool e um comprimido. O N-pirrolidino protonitazeno é um opióide sintético, da classe dos Nitazenos, já identificado no Canadá, França e Alemanha.

O caso segue sendo investigado.