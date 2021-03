Saiba quem é Marcelo Queiroga, o novo Ministro da Saúde

Ainda segundo o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o sogro de Flávio Bolsonaro, o cardiologista Hélio Figueira, é amigo do novo ministro.

Queiroga, de 55 anos, formou-se em Medicina em 1988 pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Se tornou residente em 1992, no Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro.

